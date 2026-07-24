Un gran incendio consume el almacén de una fábrica de cosméticos en Perú, sin víctimas

Lima, 24 jul (EFE).- Un incendio de grandes proporciones consumió este viernes el almacén de unos 1.200 metros cuadrados de una fábrica de cosméticos en Lima, la capital de Perú, sin que se reporten víctimas, pero que ha demandado el trabajo de cerca de 30 unidades de los bomberos voluntarios para controlar el fuego.

El incendio inició en la madrugada de este viernes en la fábrica de la empresa Yobel, situada en el distrito de Los Olivos, en el norte de la capital peruana, y pronto se formó una enorme columna de humo y fuego que podía observarse a lo lejos.

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El jefe del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en Lima Centro, Marcos Pajuelo, informó a la emisora RPP que el trabajo en la zona era "todavía complejo" porque se había derrumbado el techo de uno de los almacenes de la planta.

"Hay que hacer remoción de escombros. Eso complica el trabajo, porque en la parte inferior hay mucho material todavía prendido (en fuego)", indicó Pajuelo.

El jefe de los bomberos en Lima Centro explicó que la remoción de escombros y el confinamiento total del incendio tardará entre uno y tres días adicionales, debido al material inflamable que había en la fábrica para la elaboración de sus productos.

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De la misma forma, el Ministerio de Salud y los servicios de emergencia enviaron ambulancias a la zona para asistir a los trabajadores o bomberos que puedan resultar afectados por la humareda.

La empresa Yobel informó, a través de un comunicado, que desde el inicio del incendio activó los protocolos de seguridad y respuesta, dando prioridad a "la protección de nuestros colaboradores y de todas las personas presentes en las instalaciones".

"Venimos brindando todas las facilidades y mantenemos una coordinación permanente con las autoridades competentes", añadió la empresa además de confirmar que no hubo heridos ni fallecidos.

La compañía de belleza anunció que había suspendido las operaciones en la planta afectada y reiteró que colaborará con las investigaciones que realice la Policía Nacional para determinar las causas del incidente.

De igual forma, Yobel agradeció la rápida intervención y el trabajo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como el apoyo de las autoridades y de todos los equipos que participan en la atención de la emergencia.