La CPI advierte a Venezuela que seguirá obligada a cooperar un año y lamenta su retirada

La Haya, 24 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) lamentó este viernes la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años. EFE

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