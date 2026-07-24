Colombia informa que tres de sus ciudadanos permanecen detenidos en Arabia Saudí

Bogotá, 24 jul (EFE).- El Gobierno colombiano informó este viernes que tres de sus ciudadanos permanecen detenidos en Arabia Saudí y aseguró que les brinda asistencia consular desde el año pasado y que gestionará que las autoridades respeten sus derechos y el debido proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que los familiares de los tres colombianos han mantenido comunicación permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la embajada en Arabia Saudí, y que los derechos de petición presentados por ellos "han sido atendidos oportunamente".

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Según medios locales, los tres detenidos son los ingenieros colombianos Héctor Eduardo Romero Ramírez, Luis Eduardo Romero Jiménez y Mauricio Patiño Gallego, quienes viajaron a Yemen en abril de 2025 para instalar antenas satelitales para una empresa estadounidense.

Tras concluir el proyecto, intentaron abandonar ese país por la ciudad de Adén debido al cierre del aeropuerto de Saná, pero fueron detenidos por fuerzas de seguridad.

De acuerdo con esas informaciones, la última comunicación de los ingenieros con sus familias ocurrió el 25 de enero de este año, cuando fueron trasladados a la prisión de Abha, en Arabia Saudí, donde permanecen bajo custodia por una investigación relacionada con la seguridad nacional, aunque las autoridades saudíes no han informado de cargos formales en su contra. EFE

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