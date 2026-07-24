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Rescatados 37 migrantes tras llegar en patera a Portocolom y Formentera

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Un total de 37 migrantes han sido rescatados este viernes después de haber llegado en sendas pateras a Portocolom (Mallorca) y a Formentera, según ha informado Delegación del Gobierno.

En concreto, a las 09.32 horas se han rescatado seis personas de origen magrebí, en puerto de Portocolom, en un incidente en el que intervinieron efectivos de la Guardia Civil del puesto de Santanyí y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

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Posteriormente, a las 10.53 horas, se rescató a 31 personas de origen subsahariano, a cinco millas al sur de Formentera. Intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y Salvamento Marítimo.

Estas 37 personas se suman a los 19 migrantes de origen magrebí que llegaron este jueves por la noche al suroeste de Formentera

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