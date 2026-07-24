Lila Downs busca voluntarios para cambiar el mundo en la meta del Camino de Santiago

Santiago de Compostela (España), 25 jul (EFE).- La locura de cambiar el mundo de la mexicana Lila Downs ha llegado a la meta del Camino, a Santiago, donde este viernes ha hecho lo que mejor sabe, ensamblar músicas y culturas, reivindicar la fortaleza de las mujeres y conseguir cada vez a más personas voluntarias enfocadas en el amor y en la unión.

La de Tlaxiaco ha querido desplegar en la compostelana Plaza de la Quintana toda su potencia vocal con 'Cambias mi mundo', un tributo a la valentía de las nuevas generaciones, un llamado directo a que la clave está en la educación y un homenaje al poder transformador de la juventud.

PUBLICIDAD

La compositora y antropóloga que lucha por el reconocimiento y la dignidad de los pueblos indígenas y por el feminismo ha reivindicado en sus muchas interacciones con el entregado público que pacificar y "entrar con el corazón" no puede ser tan "difícil".

El amor es una emoción universal, ha reivindicado esta mujer, que perdió a su esposo, Paul Cohen, en 2022 y que actuó por primera vez en España en el año 2002, en esa ocasión en Cartagena, en La Mar de Músicas, donde precisamente ahora acaba de recibir el premio a toda una vida de mestizaje.

PUBLICIDAD

Ganadora de un premio Grammy internacional y de seis premios Grammy Latinos, esta intérprete que el próximo mes de noviembre recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026 otorgado por la Academia Latina de la Grabación ha comenzado su recital con la cumbia 'La campanera'.

No tardó mucho en llegar 'La Martiniana', el hermoso son de Oaxaca que enseña a interpretar la muerte de otro modo, al mostrar el recuerdo a través de la música, la alegría frente al llanto y la vida eterna mediante el canto.

PUBLICIDAD

'La cumbia del mole', 'Mezcalito', 'Tortolita', 'Urge', 'Tumba 7' o 'La Llorona' y uno de sus temas más populares, 'Zapata se queda', han animado un concierto en el que parecía que iba a llover duro, porque justo antes de su comienzo asomaron las precipitaciones, pero al final la voz de Lila apagó toda tormenta.

Ella habló en gallego y en castellano, se mostró realmente feliz de estar en Galicia en la víspera del Día de la Comunidad y, además, en plenas fiestas del Apóstol, por lo que a Santiago ha ofrecido su 'Cariñito'. EFE

PUBLICIDAD

(foto)