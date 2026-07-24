La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,08 %

Buenos Aires, 24 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un descenso del 1,08 %, hasta las 3.283.853,97 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 0,84 %, a 138.789.569,71 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Loma Negra (-3,78 %) y Metrogas (-3,26 %), mientras que las que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+2,47 %) y Transener (+0,62 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 0,3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 437 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.520 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista subió a 1.497 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,9 %, a 1.600,02 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,9 %, a 1.532,63 pesos por unidad. EFE

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