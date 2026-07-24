Francia envía más soldados y mascarillas para luchar contra dos incendios en el suroeste

París, 24 jul (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes el despliegue de 500 soldados adicionales en Gironda y Las Landas (suroeste) para combatir dos grandes incendios forestales, con lo que el contingente militar superará los 1.000 efectivos, así como el envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2 para proteger a los equipos de emergencia y a la población expuesta al humo.

Las medidas fueron anunciadas esta noche por Lecornu en un mensaje en redes sociales tras una reunión de unas dos horas de la célula gubernamental de crisis, en el que aseguró que los incendios que afectan al país han alcanzado un nivel "sin precedentes".

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El primer ministro señaló que más de 141.000 personas ya han sido evacuadas en los departamentos de Gironda y Landas, y advirtió de que se ordenarán nuevas evacuaciones allí donde las autoridades lo consideren necesario.

Según el primer ministro, el incendio declarado en Gironda, en la turística bahía de Arcachon y que ha devorado al menos 19.000 hectáreas, presenta un fenómeno de "fuego convectivo".

Se trata de un fenómeno capaz de generar sus propios vientos, acelerar su propagación y cambiar bruscamente de dirección, un comportamiento al que, dijo, los especialistas de la seguridad civil francesa nunca se habían enfrentado hasta ahora.

Las hectáreas quemadas en el incendio de Las Landas, un poco más al sur, han superado las 3.000, y al igual que en el vecino departamento de Gironda continúan las evacuaciones preventivas de pueblos a los que se aproximan las llamas en su avance sin control.

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Ante esta situación excepcional, Lecornu afirmó que la prioridad del Ejecutivo es proteger vidas humanas y subrayó que no se asumirá "ningún riesgo" en materia de seguridad.

También anunció el despliegue de dispositivos de protección en torno a las instalaciones industriales clasificadas como Seveso debido a los materiales peligrosos que almacenan.

Además del refuerzo militar, el Gobierno movilizará al Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas para atender a las personas más vulnerables y desplegará ocho nuevas unidades móviles de la policía y la gendarmería para facilitar las evacuaciones.

La prefectura (delegación del Gobierno) también podrá requisar maquinaria de obras públicas y medios de transporte colectivo para trasladar refuerzos a Gironda y mantener las operaciones de evacuación, que se suceden al haber iniciado el fuego su avance hacia su capital, Burdeos.

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Asimismo, el Gobierno activó el denominado "plan blanco" en los centros sanitarios; un protocolo de emergencia hospitalaria que se activa cuando un centro sanitario debe hacer frente a una situación excepcional con un gran número de víctimas o una fuerte presión asistencial, como incendios, atentados, epidemias o accidentes graves.

Lecornu añadió que las fuerzas de seguridad seguirán desplegadas para apoyar, no solo las evacuaciones, sino también proteger las zonas afectadas y prevenir actos de saqueo.

También pidió a la población que no se desplace a las áreas afectadas, especialmente a Gironda, y que siga las instrucciones de las autoridades para facilitar las operaciones de emergencia y proteger vidas.

El primer ministro rindió homenaje, por último, al trabajo de los bomberos, las fuerzas de seguridad, los militares, el personal sanitario, los cargos electos locales y todos los servicios movilizados para hacer frente a los incendios.

Francia supera ya las 50.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, precisó este viernes el ministro de Interior, Laurent Nuñez, desde el Centro Operativo Interministerial de Gestión de Crisis (Cogic), en París. EFE

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