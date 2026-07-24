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Óscar Puente carga contra Ayuso por "perseguir" a los bomberos: "Hay motivos para tener mucho miedo a esta gente"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de estudiar "todas las vías administrativas y jurídicas" contra "la actuación" de un grupo de bomberos "que han podido comprometer la actuación de los dispositivos" para combatir los incendios activos en la región.

"Son implacables. Acabarán persiguiéndote a los propios bomberos", ha afirmado Puente en un mensaje publicado a través de 'X', en el que ha asegurado que "hay motivos para tener mucho miedo a este gente", en referencia al Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.

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Estas palabras se producen después de un cruce de declaraciones entre el ministro y la presidenta autonómica, en el que Puente ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, y Ayuso ha respondido tildando de "buena" la coordinación con el Gobierno central frente a "mamarrachos".

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