Taiwán pretende multiplicar por cinco su capacidad de energía eólica marina para 2039

Taipéi, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Taiwán presentó un plan destinado a multiplicar por cinco su capacidad de energía eólica marina para 2039, en medio de la creciente demanda eléctrica de su industria de semiconductores, principal motor económico de la isla.

En un comunicado difundido el jueves, el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) señaló que el proyecto pretende incorporar entre 15 y 18 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía eólica, lo que contrasta con la capacidad instalada acumulada actual, de unos 4,9 GW.

PUBLICIDAD

Según la cartera, el objetivo es alcanzar una capacidad instalada total de entre 18,3 y 19,9 GW en 2035 y de 24,7 a 27,9 GW en 2039, ampliando de este modo la oferta de energía verde mientras se avanza hacia el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

"Tras un inventario sistemático del espacio marítimo apto realizado junto con los ministerios de Defensa Nacional, Transporte y Comunicaciones y Agricultura, entre otros, se prevé añadir entre 15 y 18 GW de capacidad desarrollable dentro del citado plan, con licitaciones cada cuatro años de unos 8 GW por fase", apuntó el texto.

PUBLICIDAD

El MOEA recalcó que, debido al continuo desarrollo del sector de alta tecnología, la tasa promedio de crecimiento anual de la demanda eléctrica de Taiwán será de hasta el 2,5 % entre 2026 y 2035, por lo que la energía eólica marina se convertirá en una "fuente clave" para el "suministro estable" de energía verde.

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, por encima del carbón (35,4 %), las renovables (13,1 %) y la nuclear (1,1 %).

PUBLICIDAD

La dependencia de Taiwán de los combustibles importados por vía marítima acentúa su vulnerabilidad ante posibles interrupciones del suministro derivadas del actual conflicto en Oriente Medio o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a la isla como "parte inalienable" de su territorio. EFE