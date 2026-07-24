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El Rey sigue la evolución de los incendios desde Mallorca

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El Rey Felipe VI seguirá la evolución de los incendios en Madrid y Castilla y León desde Mallorca, donde este viernes ha mantenido los tradicionales encuentros veraniegos con las autoridades de Baleares.

Este viernes, ha participado por videoconferencia, desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias.

El monarca, según ha informado la Casa Real, ha contactado esta tarde con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para interesarse por la situación provocada por los incendios que afectan a dichas comunidades.

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El monarca también está manteniendo conversaciones telefónicas con los alcaldes de los municipios afectados.

Además, el Rey se trasladará al centro de operaciones de la Comandancia General de Baleares para participar por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias.

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