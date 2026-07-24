El boliviano Banco BISA abrirá una oficina en Panamá, anuncia el ente regulador panameño

Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- El Banco BISA, con sede en Bolivia, abrirá una oficina en Panamá tras obtener una licencia internacional para operar en el país, informó este viernes la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El banco boliviano se incorpora así al Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá, compuesto de 62 instituciones, y podrá actuar desde una oficina con una licencia que le permite "realizar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior", así como otras actividades autorizadas.

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Banco BISA forma parte del Grupo Financiero BISA, S.A., que tiene más de seis décadas de trayectoria y "se ha consolidado como una de las principales organizaciones financieras de ese país, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios", destaca el comunicado del ente regulador del sector bancario.

La incorporación del banco "representa un nuevo paso en el fortalecimiento del CBI de Panamá, al ampliar la presencia de instituciones financieras de reconocida trayectoria y respaldar el atractivo del país como una plataforma regional para la prestación de servicios bancarios internacionales", según la información.

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A mayo de 2026, el Centro Bancario Internacional mantuvo "un desempeño favorable, apoyado en una posición holgada de liquidez, una solvencia robusta, rentabilidad positiva y una expansión ordenada del balance", según un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá de ese mes.

Este resultado, continua el estudio, se da en un contexto de "crecimiento positivo, con un Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumulado cercano al 5 %, inflación contenida y condiciones generales que continuaron favoreciendo la estabilidad del sistema financiero".

En concreto, la economía panameña está mostrando un crecimiento moderado, impulsado por el Canal, el comercio, las finanzas y la construcción con el PIB que creció 4,8 % en el primer trimestre y la actividad que acumuló 4,88 % hasta mayo.EFE

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