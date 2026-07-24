El líder de la oposición turca anuncia su nuevo partido tras su destitución del CHP

El líder de la oposición de Turquía, Ozgur Ozel, ha presentado este viernes en sociedad a la formación política que abanderará a partir de ahora tras su destitución como líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP): el partido Yeni (o Nuevo Partido).

Ozel ha firmado este viernes por la mañana el documento fundacional del partido y, a continuación, ha publicado en redes sociales la solicitud formal que ha realizado al Ministerio del Interior turco para que permita la constitución definitiva de su formación.

PUBLICIDAD

El expresidente del CHP, destituido después de que un tribunal turco fallara que fue elegido de manera irregular como líder de la formación política, ha prometido un partido para "los trabajadores, los jubilados, los campesinos, los mujeres y la juventud".

Con los 91 diputados que acompañan a Ozel, el Nuevo Partido se convierte en la segunda fuerza del Parlamento turco y principal partido socialdemócrata del país.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, un 'modus operandi' que también habría afectado a figuras claves de la oposición, como el exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, que aspiraba a vencer en las urnas al presidente, Recep Tayyip Erdogan.

PUBLICIDAD

Imamoglu fue destituido en marzo de 2025 y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial. El político, encausado por distintos cargos, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.