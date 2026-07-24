El fondo de pensiones de Malasia EPF aflora una participación del 3% en Grifols, valorada en 122 millones

El fondo de pensiones de Malasia Employees Provident Fund Board (EPF) ha notificado por primera vez una participación del 3,034% en el capital de Grifols, según los registros consultados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma ha desvelado una participación que se concreta en derechos de voto atribuidos a las acciones del 3,034%, equivalente a unos 12,92 millones de acciones.

A los precios actuales de mercado, la participación está valorada en unos 122 millones de euros.

EPF ha aflorado esta participación apenas una semana antes de que Grifols presente sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. La empresa registró un beneficio neto de 73 millones de euros al cierre del mes de marzo, un 21,9% más respecto al mismo periodo del año anterior.

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Grifols experimentaba un repunte del 2% en Bolsa, hasta rozar los 9,6 euros por acción, sobre las 16.56 horas. Pese a este avance, los títulos acumulan una caída del 11,46% en 2026 y un descenso del 19,43% en un año.