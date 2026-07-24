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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, sin variación respecto al precio de cierre anterior, que también fue de 1,6, con una ligera disminución del -0,06% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un leve avance de 0,02, aunque en términos interanuales, su valor ha experimentado una bajada del -2,25%.

El euro a dólar canadiense ha experimentado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual se sitúa en 3,21%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,51%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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