Edenor presenta oferta para comprarle a YPF la mayor distribuidora de gas de Argentina

Buenos Aires, 24 jul (EFE).- La empresa distribuidora de electricidad Edenor confirmó este viernes que compite por comprar a la petrolera YPF su participación mayoritaria en Metrogas, la principal distribuidora de gas de Argentina.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Buenos Aires, Edenor señaló que ha tomado "la decisión de participar en el proceso competitivo conducido por YPF para seleccionar el adquirente de las acciones que posee en Metrogas, la principal distribuidora de gas en Argentina".

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La compañía precisó que este jueves formalizó la presentación de una oferta a YPF para adquirir un 70 % de las acciones de Metrogas.

La oferta fue presentada en forma conjunta con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta en Edenor y que integra el grupo Integra Capital, fundado por el empresario argentino José Luis Manzano, un conglomerado que ya posee una participación minoritaria en Metrogas a través de la firma Integra Gas Distribution.

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"No puede asegurarse que la oferta de la sociedad sea aceptada o que la transacción sea perfeccionada", indicó Edenor.

La distribuidora de electricidad, que opera en Buenos Aires y su periferia norte, sostuvo que, en caso de concretar la compra de Metrogas, la adquisición "complementará sus operaciones existentes, le permitirá diversificarse hacia el sector de distribución de gas natural y beneficiarse de la creación de sinergias entre sus operaciones de servicios públicos regulados en Argentina".

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Según medios locales, además de la de Edenor y Andina, hay otras cuatro ofertas por Metrogas: una de la generadora de electricidad Central Puerto y la distribuidora de gas Ecogas; otra de MSU Energy; una tercera del Grupo Pierri; y la restante presentada por la distribuidora Litoral Gas.

Metrogas, constituida en 1992, es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica.

La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

En la empresa controlada por YPF también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23 %) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13 %), mientras que otro 12,64 % se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

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Al 31 de marzo pasado, Metrogas contaba con un patrimonio neto de 1 billón de pesos (705 millones de dólares), con activos por 1,5 billones de pesos y pasivos por 442.052 millones de pesos. EFE