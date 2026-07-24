De arma libertadora a símbolo de Petro: las claves de la historia de la espada de Bolívar

Bogotá, 24 jul (EFE).- La espada del Libertador Simón Bolívar retornó este viernes a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de uno de los últimos actos oficiales del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, que marca otro hito en la historia del arma.

Las siguientes son las claves que rememoran las travesías de la reliquia:

La espada, que permaneció reguardada en la Casa de Nariño los últimos cuatro años, es una de las armas que utilizó el libertador durante las campañas y combates que lideró para independizar del imperio español a países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.

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Este objeto acompañó a Bolívar desde el primer Grito de Independencia de la región, declarado en Colombia el 20 de julio de 1810 y consolidado el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, hasta el último de los mencionados, el 6 de agosto de 1825 en Bolivia.

La espada permaneció en la Casa Museo Quinta de Bolívar hasta que el 17 de enero de 1974 Álvaro Fayad, uno de los lideres de la guerrilla M-19, ingresó al recinto acompañado de otros miembros del grupo armado ilegal para robar el arma.

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El hecho fue un acto simbólico de la guerrilla, a la que perteneció el presidente Petro en su juventud, para reivindicar el legado de Bolívar y condenar una supuesta traición del Estado al pueblo.

La espada permaneció en manos de varios líderes del M-19 y otros actores políticos de la época hasta que en enero de 1991, 17 años después del robo, el movimiento la devolvió al Gobierno como parte de los acuerdos de paz suscritos con el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990).

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El acto oficial se realizó en la Casa Museo Quinta de Bolívar encabezado por el excomandante desmovilizado Antonio Navarro Wolf, quien le entregó la reliquia al presidente César Gaviria (1990-1994), quien ordenó el traslado de la espada hasta el Banco de la República, donde permaneció hasta 2020, cuando pasó a estar en la Casa de Nariño, el palacio presidencial colombiano.

El arma marcó algunos de los momentos más emblemáticos del mandato de Petro, quien el 7 de agosto de 2022, durante su ceremonia de investidura, su primera orden como presidente fue pedir que fuera llevada desde la Casa de Nariño a la Plaza de Bolívar.

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La reliquia volvió a cobrar protagonismo el 1 de mayo de 2025, cuando el mandatario la empuñó en la Plaza de Bolívar durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en un acto en el que convocó una consulta popular para impulsar su reforma laboral, luego de que el proyecto fuera archivado en el Senado.

La devolución de la espada este viernes coincide con el aniversario de Simón Bolívar, que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta (Colombia), el 17 de diciembre de 1830.

Este acto se suma a otros gestos simbólicos con los que Petro ha comenzado el cierre de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto con la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella. EFE

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