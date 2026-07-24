Impugnan decisión que negó formularios de recolección de firmas para revocar a Noboa

Guayaquil (Ecuador), 24 jul (EFE).- La iniciativa ecuatoriana 'Revoca EC', liderada por el excandidato presidencial y líder indígena Leonidas Iza, impugnó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la entrega de los formularios para recolectar firmas para la revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa.

El abogado Washington Andrade, otro de los promotores de la revocatoria, dijo a EFE este viernes que presentaron el jueves un recurso subjetivo contencioso electoral contra la resolución emitida por el CNE, con el que buscan que el TCE ordene al ente electoral que entregue los formularios para recolectar firmas para que la ciudadanía decida el futuro de Noboa en un referéndum.

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Andrade señaló que ya fue asignado el juez de primera instancia que deberá resolver la impugnación en un plazo de 30 días.

Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, acudió en junio pasado al CNE junto Andrade para solicitar los formularios, ya que consideran que el presidente ha incumplido con sus funciones y su plan de gobierno.

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Sin embargo, la Presidencia pidió al ente electoral que rechace esa solicitud, y envió más de 22 cajas y 14.532 folios con las supuestas acciones ejecutadas durante la gestión del mandatario.

El pasado 16 de julio, el pleno del CNE resolvió negar la entrega de formularios, pues aseguró que no se demostró el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones del presidente establecidas en la Constitución, por lo que los promotores acudieron al TCE.

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El líder indígena afirmó el jueves que el Gobierno tiene una valoración ciudadana de "menos del 30 %", pero que si el Ejecutivo asegura que tiene apoyo, "¿por qué no permite que se pueda avanzar en este proceso de revocatoria de mandato?", cuestionó.

"Sabe perfectamente que el pueblo ecuatoriano, más de 70 %, 80 %, dirá 'no' al presidente de la República. Es el temor lo que en este momento tiene blindadas a las instituciones que deberían garantizar los procesos democráticos", añadió Iza.

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Aún está pendiente en el CNE el análisis de un segundo pedido de revocatoria de mandato de Noboa, interpuesto por organizaciones sociales y sindicatos, que debe resolverse hasta el próximo 28 de julio. EFE