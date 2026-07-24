El Al Ahly egipcio, rival del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper el próximo 19 de agosto

Barcelona, 24 jul (EFE).- El Al Ahly egipcio será el rival del Barcelona el próximo 19 de agosto (20:00 CET) en la 61 edición del trofeo Joan Gamper, la primera que se disputará en el Spotify Camp Nou desde su reapertura, según ha informado la entidad azulgrana.

El partido, como es habitual, coincidirá con la presentación oficial de la plantilla del Barcelona para el curso 2026-27 ante su afición.

Será el regreso del trofeo Joan Gamper al Spotify Camp Nou, ya que la última edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff (Como 1907), mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante el AS Mónaco y el Tottenham Hotspur, respectivamente.

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Así que el Al Ahly se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. Fundado en el año 1907, y con sede en El Cairo, es el club más laureado de la historia del fútbol africano y una de las entidades con más títulos internacionales del fútbol mundial, con una trayectoria de más de un siglo marcada por los éxitos deportivos y los títulos continentales.

Será, además, el tercer enfrentamiento contra el Al Ahly, con quien el Barça se midió durante los actos de celebración del centenario en el año 2007 en El Cairo y también ambos equipos se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961. EFE

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