Cuatro muertos y siete heridos en Irán tras la última ronda de ataques de Estados Unidos

Redacción Internacional, 24 jul (EFE).- Cuatro personas murieron y otras siete sufrieron heridas de variada consideración este viernes en Irán durante la última ronda de ataques militares de EE.UU. sobre la República Islámica, donde el Ejército norteamericano lleva trece días consecutivos acometiendo una nueva ofensiva, según informó Teherán.

La agencia estatal iraní IRNA, citando autoridades, explicó que un ataque con misiles en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, dejó un saldo de cuatro fallecidos y cinco heridos en la madrugada del viernes.

Esta región, situada casi 800 kilómetros al sur de Teherán, registró otro ataque la víspera que dejó dos muertos y once heridos en la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

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Las autoridades locales, citadas por IRNA, aseguraron que en las últimas dos semanas al menos diez personas han muerto en Juzestán.

En otro ataque, prosigue este viernes el medio iraní, el Ejército estadounidense causó lesiones a dos personas en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde se ubica una importante base marina iraní, cerca del estrecho de Ormuz.

La República Islámica informó de más ataques en una docena de ciudades y pueblos, pero aseguró que estos no dejaron víctimas, sin aportar más detalles al respecto.

Según informó en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la última ronda de la ofensiva norteamericana incluyó centros de mando militar de Irán, así como sitios de vigilancia costera.

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno a Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

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Después de que en junio Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán violaba lo pactado.

Desde entonces, Washington ha aumentado sus ataques sobre la República Islámica, que ha respondido con bombardeos sobre naciones del golfo Pérsico aliadas de la Casa Blanca como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE