Viernes, 24 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid,24 jul (EFE).-

Teherán.- El Gobierno de Irán calificó de "precedente incendiario" que el presidente Donald Trump amenace con que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes serán pagados con fondos iraníes congelados, tras otra noche de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Los habitantes del estado venezolano La Guaira siguen sintiendo miedo al cumplirse un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, mientras avanzan los trabajos de remoción de escombros de edificios colapsados y el comercio se reactiva lentamente a la par que los servicios como electricidad y de telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la glaala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Un tribunal federal de Miami celebra este viernes una audiencia de presentación formal de cargos en la que el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab no estará presente y en la que sus abogados presentarán una declaración de no culpabilidad por los cargos de lavado de dinero que enfrenta en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Nueva Delhi.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), mejor conocido como las 'Cucarachas', convocó para este viernes una protesta nacional contra la brutalidad policial, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Manila.- Los ministros de Exteriores del Sudeste de Asia conmemoran este viernes el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), considerado el código de conducta más importante de la región para mantener su coexistencia pacífica.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El nuevo Congreso de Perú inicia sus funciones con la jura de los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Legislativo para el período 2026-2031, a cinco días de la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

(Vídeo)(Foto)

Nueva Delhi.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), mejor conocido como las 'Cucarachas', convocó para este viernes una protesta nacional contra la brutalidad policial, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, pide desde Londres al Gobierno de España unirse a la campaña por una prueba de vida de su madre, de 81 años de edad, arrestada en Birmania desde 2021 por los militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Pasay (Filipinas).- Las jefas de la diplomacia europea y filipina, Kaja Kallas y Theresa Lazaro, respectivamente, firmaron este viernes un acuerdo en Manila para fortalecer los lazos políticos y económicos bilaterales, en el contexto de la negociación de su tratado del libre comercio y la incertidumbre global.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Pasay (Filipinas).- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra en Filipinas el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), con algunos de los países firmantes, como Chile y Brasil, un día después de la reunión de Exteriores del bloque y sus principales socios.

(Vídeo)(Foto)

Busán (Corea del Sur).- La Unesco prevé examinar este viernes la candidatura a su Lista de Patrimonio Mundial del yacimiento arqueológico palestino de Sebastia, en el marco de una reunión en la ciudad surcoreana de Busan en la que hasta el 29 de julio se examinarán otras propuestas como la española Ribeira Sacra.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Bogotá.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, devolverá este viernes la espada del Libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, casi cuatro años después de trasladarla a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde la convirtió en uno de los símbolos de su Gobierno.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Bogotá.- Treinta años después de la caída del cartel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, uno de los ocho hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de sus fundadores, rechaza en una entrevista con EFE el estigma que arrastra su apellido.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- La hotelera española Meliá cesa este viernes sus operaciones en Cuba, donde estaba gestionando 34 hoteles, tras meses de presión de EE.UU. contra la isla mediante un bloqueo petrolero, que ha agravado las crisis económica y energética, y nuevas sanciones secundarias contra empresas extranjeras.

(Vídeo)(Foto)

Naciones Unidas.- Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votan en Nueva York, previsiblemente en las instalaciones de Naciones Unidas, la posible destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El exdirector del Instituto de Diabetes y Tecnología Aplicada argentino Adrián Proietti dialoga con la Agencia EFE sobre la problemática de la diabetes en una región en la que dicha enfermedad afecta a más de 100 millones de personas, cifra que se triplicó desde 1990 a la fecha.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, anuncia una remodelación de su Gabinete.

(Vídeo)(Foto)

París.- Platos argentinos, chinos, indios, italianos, japoneses... viajar por todo el mundo es posible sin salir del pasaje cubierto de los Panoramas, el más antiguo de París, donde las 'trattorías' y los 'bistrós' alternan con antiguos locales de filatelia, dedicados al coleccionismo y la compraventa de sellos.

(Vídeo)(Foto)

Boom (Bélgica).- El multitudinario festival de Tomorrowland renace de sus cenizas con su edición de 2026 después del grave incendio que acabó con el escenario principal el pasado año bajo el lema 'Consciencia', un homenaje a las emociones.

(Vídeo)(Foto)

San Diego (EE.UU.).- Los universos de 'Blade Runner 2099' y 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' protagonizarán este viernes la segunda jornada de la Comic-Con de San Diego, que también conmemorará el 20ª aniversario de 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, y celebrará la ceremonia de los premios Eisner, los galardones más prestigiosos de la industria del cómic.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- Comienza la XIV edición del Festival Gabo, en el que periodistas de Iberoamérica debaten en la primera jornada sobre corrupción, dictaduras y violencia de los conflictos armados.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Desde el momento en que hubo fumata blanca en el Vaticano y el nuevo papa saludó en español a su querida diócesis de la ciudad peruana de Chiclayo, el escritor peruano Santiago Roncagliolo supo que tenía una historia que contar: cómo Robert Prevost afrontó los casos de abusos en la Iglesia peruana y cómo esa experiencia contribuyó a forjar el perfil que lo llevó a ser elegido como León XIV.

(Vídeo)(Foto)

La Paz.- Inauguración de la instalación artística 'Máscara del Moreno: Fiesta y Poder', un homenaje a la riqueza del folclore de Bolivia y a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada en 2019 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

(Vídeo)(Foto)

Santo Domingo.- Santo Domingo inaugura este viernes los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una ceremonia que marcará el inicio de la principal cita multideportiva de la región, en la que competirán más de 5.000 atletas de 37 países.

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.