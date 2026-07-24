Chile y Bangladesh negocian TLC que apunta a diversificar mercados

Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- Chile y Bangladesh acordaron este viernes iniciar negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países que apunta a diversificar mercados, informó la Cancillería chilena en un comunicado.

"Chile apunta a diversificar los mercados y en ese contexto, consideramos a Bangladesh como un socio con un gran potencial", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

El acuerdo se concretó en un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman, en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), impulsado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se desarrolla en Filipinas.

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"Esperamos seguir fortaleciendo nuestra relación económica y comercial mediante la identificación de nuevas oportunidades para el comercio bilateral, la inversión y la cooperación económica en beneficio de ambos países", añadió Pérez Mackenna.

El comercio entre ambos países alcanzó el año pasado los 310,6 millones de dólares, con un crecimiento anual promedio de 15,9 % entre 2020 y 2025, según datos de la cancillería chilena.

En ese intercambio, las exportaciones chilenas, en ese mismo período, crecieron en 2,2 % lo que representó un ascenso de 41,8 millones de dólares, concentrados en desechos de hierro o acero y aceite de pescado.

Las importaciones desde Bangladesh, segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, aumentaron 19,3 % hasta un total de 268,8 millones de dólares, liderados por las camisetas de punto de algodón.

El país asiático, con una población de alrededor de 177 millones de habitantes, representa para Chile "un mercado de creciente interés”, dice el comunicado, que destaca “su crecimiento económico sostenido".

"Lo que la convierte en un destino que abre importantes oportunidades para la diversificación y expansión de las exportaciones nacionales", añadió. EFE

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