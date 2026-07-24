Australia pide a EE.UU. la retirada de los "injustificados" nuevos aranceles del 12,5 %

Sídney (Australia), 24 jul (EFE).- El Gobierno de Australia exigió este viernes a Estados Unidos la retirada de los nuevos aranceles del 12,5 % impuestos a la mayoría de sus exportaciones, al considerar que carecen de justificación, vulneran el acuerdo de libre comercio entre ambos países y desconocen los esfuerzos australianos contra el trabajo forzoso.

"Estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse", afirmó el ministro australiano de Comercio, Don Farrell, en una rueda de prensa horas antes de que entre en vigor la medida.

El ministro defendió además que Australia cuenta con "algunas de las medidas más sólidas del mundo" para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna, un liderazgo que, aseguró, está reconocido internacionalmente, incluso por Estados Unidos.

Los nuevos gravámenes comenzarán a aplicarse a las 00:01 hora de la costa este estadounidense (04:01 GMT) y afectan prácticamente a todas las importaciones australianas, salvo un número limitado de excepciones y determinadas mercancías ya embarcadas antes de la entrada en vigor de la medida.

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La medida forma parte del nuevo paquete arancelario anunciado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra más de 80 economías, con gravámenes de entre el 10 % y el 12,5 % según el país, bajo el argumento de que no cuentan con mecanismos suficientes para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.

La Casa Blanca recurrió a esta base legal después de que los tribunales limitaran parte de sus anteriores medidas arancelarias globales.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, sostuvo que la tasa y el alcance de las exenciones son "apropiados" para lograr la eliminación de las prácticas consideradas sancionables en la investigación sobre trabajo forzoso.

A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias. EFE

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