HSBC venderá a Allianz sus negocios de seguros en Singapur por 2.100 millones de dólares

Shanghái (China), 24 jul (EFE).- El mayor banco de Europa, HSBC, anunció hoy la venta de su filial de seguros de salud y vida en Singapur a la alemana Allianz por unos 2.100 millones de dólares, a medida que la entidad británica consolida sus planes de simplificación para centrarse en sus negocios principales.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, el banco explicó que el entendimiento contempla un acuerdo exclusivo de 15 años para que Allianz distribuya productos de bancaseguros (entidades financieras que ofrecen tanto servicios bancarios como de seguros) a los clientes comerciales y de gestión de patrimonio de HSBC en la ciudad-Estado, el cual se cifra en 200 millones de dólares.

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Se espera que la operación se materialice en el primer semestre de 2027 toda vez que obtenga el visto bueno de los reguladores, y HSBC apuntó que le reportará una ganancia bruta de 1.800 millones de dólares, así como un incremento de hasta 15 puntos básicos para su ratio de solvencia financiera CET1.

En otro comunicado publicado en la página web de Allianz, el consejero delegado de la aseguradora teutona, Oliver Bäte, asegura que Singapur es "clave" para su estrategia a nivel global. Así, la multinacional ampliará "de forma significativa" su base local de clientes.

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Por su parte, HSBC subrayó que sigue "comprometido" con ese país como "nodo bancario" para negocios de banca mayorista y de patrimonio internacional, y coincide en denominarlo como "crucial" para sus planes de futuro.

La razón de la venta, agrega el documento, es dar un paso más en la estrategia impulsada por el consejero delegado de la entidad británica, Georges Elhedery, de "simplificar" sus operaciones y, al mismo tiempo, "centrarse en un liderazgo creciente y en la cuota de mercado en los negocios en los que tiene una clara ventaja competitiva y las mayores oportunidades para crecer y prestar apoyo a sus clientes". EFE

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