American Express ganó un 8% más en el segundo trimestre y eleva previsiones anuales

American Express se anotó un beneficio neto atribuido de 3.076 millones de dólares (2.699 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a un avance del 8% respecto del resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior, lo que ha llevado a la empresa de tarjetas de crédito y soluciones de pago a revisar al alza sus previsiones anuales.

Los ingresos totales netos de intereses ascendieron entre abril y junio a 19.637 millones de dólares (17.227 millones de euros), un 10% más, incluyendo un incremento del 5% en los ingresos netos por intereses, hasta los 6.607 millones de dólares (5.796 millones de euros).

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De su lado, los ingresos trimestrales por comisiones de tarjetas sumaron 2.862 millones de dólares (2.511 millones de euros), un 15% más, mientras que los relacionados con comisiones de servicio alcanzaron los 1.963 millones de dólares (1.722 millones de euros), un 7% más.

La compañía estadounidense atribuyó esta evolución al mayor gasto de los usuarios de tarjetas y a un incremento en los ingresos netos por intereses, respaldado por el crecimiento de los saldos, así como por un fuerte crecimiento en las comisiones.

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Asimismo, American Express logró reducir un 23% el importe de las provisiones por riesgo de impago de crédito en el trimestre, hasta 1.084 millones de dólares (951 millones de euros).

De tal manera, en los seis primeros meses del año, la firma se anotó unas ganancias netas atribuibles de 6.014 millones de dólares (5.276 millones de euros), un 11% más, mientras que la cifra de ingresos neta de intereses fue de 38.544 millones de dólares (33.814 millones de euros), un 11% más, y las provisiones por impago de crédito sumaron 2.336 millones de dólares (2.049 millones de euros), un 9% menos.

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"Tuvimos otro trimestre excelente", ha resumido Stephen J. Squeri, presidente y consejero delegado de American Express, destacando el aumento del gasto del 9% por parte de los usuarios de tarjetas, "la tasa más alta que hemos visto en tres años, ajustada por tipo de cambio".

De este modo, tras un desempeño "mejor de lo esperado" en el primer semestre del año, la compañía ha elevado su previsión de crecimiento de los ingresos para todo el año al 10%, añadiendo que reinvertirá este rendimiento superior en iniciativas de crecimiento, dadas las importantes oportunidades que ve por delante.

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"A los seis meses del año, estamos viendo un impulso mayor del que esperábamos", ha añadido Squeri, destacando la contribución de las inversiones acometidas, mientras la firma continúa atrayendo a un gran número de nuevos clientes, "en particular millennials y la Generación Z, quienes representan un mayor valor a largo plazo".