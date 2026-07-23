Sheinbaum evaluará avance de revisión del T-MEC tras reunión con representante de EE.UU.

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, servirá para evaluar el avance de las negociaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el marco de una serie de encuentros bilaterales encabezados por la Secretaría de Economía.

"Ha habido mucho trabajo, o sea, no es una reunión aislada. Es parte de una serie de reuniones que ha tenido la Secretaría de Economía y el equipo que nombramos también para apoyar a la Secretaría de Economía", declaró la presidenta a los medios al termino de su conferencia matutina.

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Además, Sheinbaum explicó que el objetivo del encuentro será hacer "una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos, hasta los tiempos", además de conocer de primera mano la forma en que Estados Unidos está planteando el proceso de revisión del acuerdo comercial.

Greer llegó a México para participar, junto con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre el T-MEC, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Las reuniones, que comenzaron el martes y concluyen este jueves en Ciudad de México, incluyen temas como los aranceles al acero y al aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, los asuntos laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

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Sobre este último tema, Sheinbaum adelantó que durante la reunión también explicará la postura de México respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, luego de que legisladores estadounidenses cuestionaran que el país no ha entregado los volúmenes comprometidos.

"Sí, porque es muy importante. Ayer en el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y sí estamos cumpliendo", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles bajo el mecanismo conocido como la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, la presidenta evitó anticipar la decisión del Gobierno de Donald Trump y aseguró que las conversaciones continúan por distintas vías.

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"No se trata de contestar a todos los temas que plantea. Los otros temas se verán en las mesas (…) No sabemos qué va a hacer Estados Unidos; lo que buscamos es tener las mejores condiciones. Hemos hecho lo humanamente posible para que tengamos las mejores condiciones", afirmó.

La tercera ronda de conversaciones es la primera desde que Estados Unidos rechazó extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años y optó por realizar revisiones anuales hasta 2036.

El Gobierno mexicano busca que estas evaluaciones se limiten a verificar el cumplimiento del tratado y no se conviertan en renegociaciones periódicas, además de preservar el acceso preferencial que permite que alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado estadounidense sin aranceles. EFE

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