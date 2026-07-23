Portugal impulsa una reforma para agilizar y descongestionar la justicia administrativa

Lisboa, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal dio este jueves el primer paso para reformar la justicia administrativa y fiscal con un paquete de medidas destinado a acelerar la resolución de litigios, descongestionar los tribunales y reducir los tiempos de respuesta de un sistema cuya lentitud lastra inversiones, proyectos y procedimientos administrativos.

Así lo explicó en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros semanal el ministro de Reforma del Estado, Gonçalo Matias, quien dijo que "es sabido que la justicia administrativa en Portugal adolece de dificultades en cuanto a la rapidez y los plazos".

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El objetivo de la reforma es "reducir los casos pendientes, dar estabilidad al sistema, brindar más previsibilidad a quienes dependen de la decisión del tribunal para invertir, construir, innovar o simplemente seguir adelante con su vida", dijo por su parte la ministra de Justicia, Rita Alarcão, presente en la comparecencia.

Entre las principales medidas está la creación de una cámara de resolución de litigios de contratación pública, que ya existe en países como España o Dinamarca; la creación de un procedimiento administrativo voluntario de indemnización por responsabilidad civil extracontractual del Estado y un nuevo régimen de autorización y funcionamiento de los centros de arbitraje institucionalizados de derecho administrativo.

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Con estas medidas se lograría, según Matias, "diversificar los medios de resolución de litigios y, por tanto, reducir el número de casos en los tribunales administrativos y fiscales", lo que permitiría que "el ciudadano cuente con más opciones, con una mayor diversidad de alternativas para resolver sus litigios".

Alarcão aseveró que existe "un problema urgente en Lisboa", donde el Gobierno propone crear un sistema de proceso simplificado mediante un formulario que contará con plazos más cortos, ya que el tiempo de presentación de pruebas se reducirá a menos de un mes para que se pueda resolver más rápidamente.

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La reforma también aspira a "una mejor distribución territorial de los procesos para aliviar a los tribunales más sobrecargados y reequilibrar la carga procesal", continuó Alarcão, y para ello el Ejecutivo propuso la creación de unidades especializadas en las áreas sometidas a una mayor presión, en particular en los ámbitos de migración y protección internacional.

El proyecto de reforma aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que también incluye un refuerzo de la plantilla de jueces de primera y segunda instancia, deberá ahora iniciar su tramitación parlamentaria. EFE