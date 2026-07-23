Rusia promete responder a nuevas sanciones que cree perjudiciales también para la UE

Moscú, 23 jul (EFE).- La misión diplomática rusa ante la Unión Europea prometió este jueves una respuesta adecuada de Moscú al nuevo paquete de sanciones contra el país, que considera que perjudicará también a la propia UE.

"Reafirmamos que las medidas coercitivas hostiles e unilaterales de la Unión Europea contra nuestro país recibirán una respuesta efectiva y contundente por parte de Rusia", señaló la misión rusa en su canal de Telegram.

De acuerdo con la nota, las restricciones anunciadas hoy "agravarán aún más los importantes problemas sociales y económicos de la Unión Europea, causados ​​en gran medida por la decisión de la UE de renunciar a los hidrocarburos rusos, así como por el gasto multimillonario en el apoyo a Kiev.

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Según el comunicado, para Bruselas la aprobación de las sanciones contra Rusia se ha convertido en "una especie de símbolo y ritual, supuestamente destinado a demostrar la 'unidad' de los Estados miembros y su disposición a sacrificar sus intereses nacionales con tal de perjudicar" a Moscú.

Los países de la UE lograron este jueves un acuerdo para desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, con la extensión durante 12 meses del tope al precio del petróleo, fijado en 44,10 dólares, como una de las principales medidas.

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El acuerdo llegó tras semanas de negociación marcadas por las reticencias de algunos países a prohibir el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países, una medida con fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte, como el de Grecia.

El paquete, propuesto por la Comisión Europea (CE) el 9 de junio, prevé además 218 nuevas inclusiones individuales en la lista de sancionados -el mayor número de los últimos cuatro años-, con restricciones y prohibiciones de transacciones dirigidas al sector financiero ruso y nuevas medidas relacionadas con las criptomonedas, aunque el texto final aún no se ha refrendado. EFE

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