Agencias

México esquiva los nuevos aranceles de EE.UU. gracias a las negociaciones del T-MEC

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- México evitó la aplicación de los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá a sesenta economías por presunta producción con trabajo forzoso, informó este jueves la Secretaría de Economía.

El acuerdo se alcanzó en el marco de la tercera ronda de negociaciones entre ambos países sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La decisión, deja libre del gravamen al 85 % de las exportaciones mexicanas amparadas por el T-MEC, por lo que contarán con una tasa cero de arancel. EFE

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