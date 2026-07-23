Hezbolá critica la "servidumbre y sumisión" del presidente libanés en su visita al Despacho Oval

El partido milicia Hezbolá ha valorado como un fracaso la visita que realizó este miércoles el presidente de Líbano, Joseph Aoun, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, y le ha afeado el "grado de servidumbre y sumisión" que demostró sin siquiera lograr un "mínimo" compromiso acerca de la retirada de Israel de los territorios que ocupa en el sur del país.

Para Hezbolá, la visita de Aoun al Despacho Oval forma parte de una "continua serie de concesiones" que no hacen más que "profundizar la difícil situación de Líbano" y "socavar la soberanía del Estado y la dignidad de la nación y el pueblo".

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"Revelan el grado de servidumbre y sumisión a la tutela extranjera como quedó claramente demostrado por la visita presidencial a Washington, que no logró satisfacer la mínima demanda de soberanía nacional", ha criticado Hezbolá este jueves en un comunicado publicado por los medios de comunicación afines al grupo.

Asimismo, Hezbolá ha subrayado que de aquel encuentro Aoun salió sin el compromiso de Estados Unidos para presionar a la retirada de Israel de territorio libanés, o la finalización de "los crímenes de asesinato, bombardeos y destrucción que este enemigo continúa cometiendo" contra el pueblo de Líbano.

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Aquel encuentro en Washington se produjo el mismo día en el que el Ejército libanés denunció que Israel había abierto fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas del sur habilitadas para ello, como parte del acuerdo entre ambos países, y que fue facilitado por Estados Unidos.

Hezbolá ha hecho mención a esos incidentes y ha denunciado que las fuerzas israelíes no solo no se han retirado de ninguna zona ocupada, sino que además abrieron fuego, lo que "constituye un nuevo escándalo" y acusa al Gobierno de Beirut de "falsear los hechos ante la indignación de los vecinos" al "presentar lo sucedido como si fuera el inicio de la retirada del enemigo de las zonas ocupadas".

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