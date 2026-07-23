El poeta peruano Juan José Soto es asesinado en Lima presuntamente por su sobrino

Lima, 23 jul (EFE).- El poeta peruano Juan José Soto Bacigalupo (63 años) fue asesinado tras ataque con arma blanca cerca de su casa en el distrito de Lima de Barranco, presuntamente por su sobrino, quien se encuentra detenido, informaron medios locales este jueves.

La Biblioteca Nacional de Perú (BNP) lamentó sobre el fallecimiento del poeta en sus redes sociales y expresó sus "más sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad literaria".

"Autor de poemarios como 'Cárcel de mi ojo' (1994), 'Morada Diosa' (1997) y 'Palabra sobre los abismos' (2005), perteneció a la generación de los noventa, caracterizándose por explorar la redención y la condición humana a través del lenguaje", agregó la BNP.

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Soto se encontraba cerca de su domicilio, junto a la plaza Butters, en la capital peruana, donde fue atacado con un arma blanca y cuando vecinos le encontraron ya había fallecido por la gravedad de las heridas.

Tanto la Policía como el Ministerio Público investigan el asesinato y como parte del caso detuvieron al sobrino del poeta, con iniciales M.V.S., quien es el principal sospecho del crimen.

Precisamente este jueves estaba previsto que Soto realizara una presentación de su obra 'Palabra sobre los abismos' que iba a reunir a diversos poetas y escritores en una librería de Barranco, el distrito artístico de la capital peruana. EFE