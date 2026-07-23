El PIB surcoreano crece un 0,6 % en el segundo trimestre gracias a exportaciones de chips

Tokio, 23 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Corea del Sur creció un 0,6 % entre abril y junio con respecto al trimestre anterior, superando las previsiones, gracias a las sólidas exportaciones, especialmente de chips, según informó este jueves el Banco de Corea (BoK).

Este modesto crecimiento superó la previsión anterior del BoK del 0,2 % realizada en mayo, pero marcó un descenso con respecto a la expansión del 1,8 % registrado en el periodo de enero a marzo, que fue el mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2020.

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Entre los componentes del crecimiento, las exportaciones avanzaron un 1,4 %, impulsadas por productos tecnológicos como semiconductores, según los datos preliminares del BoK, mientras que las importaciones crecieron un 0,8 %, principalmente por vehículos de motor.

El consumo privado subió un 0,4 %, impulsado por el aumento del gasto en bienes (como electrodomésticos) y en servicios (restauración y alojamiento), y el público se incrementó un 0,2 %, debido al gasto en prestaciones sanitarias.

El BoK explicó que la inversión en instalaciones creció un 0,2 %, por el aumento de maquinaria (equipos de fabricación de semiconductores), mientras que la inversión en construcción disminuyó un 0,2 %, debido al descenso de la ingeniería civil.

Por sectores, la manufactura creció un 1,2 %, liderada por los productos informáticos, electrónicos y ópticos, y los servicios avanzaron un 1,1%, apoyado por el comercio mayorista y minorista.

En términos interanuales, la cuarta economía de Asia se expandió un 3,6 % en el segundo trimestre del año, una cifra ligeramente inferior al crecimiento del 3,8 % registrado en el primer trimestre.

A pesar del impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el BoK anunció la semana pasada que elevaría ligeramente su previsión de crecimiento del 2,6 % debido a unas exportaciones de semiconductores superiores a las esperadas. EFE

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