Agencias

Chile acoge su cuarto Smart City Expo con más de 70 empresas e instituciones y 50 ponentes

Guardar
Google icon
Imagen TJ5UJHI42FEFXCV44JNFFISLMY

Santiago de Chile acogerá su cuarto Smart City Expo del 23 al 25 de julio, con más de 70 empresas e instituciones y 50 ponentes, y prevé reunir a más de 2.500 visitantes para abordar el diseño y la construcción de urbes "más innovadoras y sostenibles que sitúen a los ciudadanos en el centro de su desarrollo".

El certamen se celebrará en el Centro Cultural Estación Mapocho de la capital chilena bajo el lema 'Recuperando la ciudad para las personas: Santiago inteligente, futuro sostenible', informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Está organizado por el Gobierno de Santiago, a través de su Corporación Regional, junto al Consejo Regional Metropolitano y Sé Santiago, y producido por Fira de Barcelona en alianza con Interexpo.

Smart City Expo Santiago de Chile (SCES) cuenta con un programa en torno a cinco ejes temáticos: 'Metrópolis inteligente: ciudad basada en datos'; 'Seguridad humana 360º'; 'Movilidad inteligente y hábitat sostenible'; 'Metabolismo urbano y acción climática', y 'Ecosistemas digitales para el Santiago de las Personas'.

PUBLICIDAD

La feria abordará la innovación urbana conectando a todos los actores implicados en la misma: desde el sector público al tejido empresarial, pasando por universidades, centros tecnológicos o el conjunto de la sociedad civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Karim Adeyemi: "Hansi Flick me pidió que lo diera todo y le dije que estoy preparado"

Karim Adeyemi: "Hansi Flick me pidió que lo diera todo y le dije que estoy preparado"

Lagarde dice que el BCE mantuvo por unanimidad los tipos de interés en el 2,25 %

Infobae

Regresan a Francia los dos diplomáticos galos arrestados el fin de semana en Irán

Regresan a Francia los dos diplomáticos galos arrestados el fin de semana en Irán

Cosmos Labs y Peersyst se asocian con LNET para impulsar las finanzas tokenizadas en América Latina

Infobae

Correos rinde homenaje a la escritora y activista feminista Consuelo Berges Rábago con un sello conmemorativo

Correos rinde homenaje a la escritora y activista feminista Consuelo Berges Rábago con un sello conmemorativo