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Al menos un muerto en un ataque con dron contra un carguero turco frente al puerto de Samsun, en el mar Negro

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Al menos una persona ha muerto en un ataque con dron perpetrado contra un carguero turco, el 'MV Reyhan Sari', cuando este se encontraba frente a las costas de la ciudad de Samsun, en el mar Negro, tras zarpar desde el puerto ruso de Tamán, en el suroeste del país, con destino Trebisonda.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que el fallecido era un marino que trabajaba en la sala de máquinas del barco cuando se produjo el ataque, que ha dejado también tres heridos que han sido ya hospitalizados, según informaciones del diario 'Daily Sabah'.

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La embarcación navegaba con bandera turca y transportaba carbón cuando fue atacado en aguas internacionales, según estas informaciones, que apuntan a que, a pesar de los daños causados, pudo continuar el viaje.

Poco después del impacto, la tripulación puso en marcha medidas de seguridad, a la espera de que comenzaran las investigaciones pertinentes tras una operación de búsqueda y rescate.

La invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años, ha puesto en peligro la seguridad marítima en el mar Negro, donde se han producido varios incidentes y ataques contra embarcaciones.

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