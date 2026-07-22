Volkswagen quiere lanzar en China en 2027 vehículos autónomos de nivel 3 y 4

Fráncfort (Alemania), 22 jul (EFE).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere lanzar en China el próximo año los primeros vehículos de conducción completamente autónoma bajo algunas condiciones (Nivel 3 y 4).

Cariad, la filial de software del grupo Volkswagen, informó este miércoles de que para ello la sociedad de riesgo compartido china para conducción autónoma Carizon va a profundizar su colaboración con la china Horizon Robotics para tener acceso a sus modelos de inteligencia artificial.

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El consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, consideró que la colaboración fortalecerá su competitividad en China y abrirá nuevas posibilidades en algunos mercados internacionales.

En la segunda mitad de 2027 comenzará la entrega de los vehículos con funciones de conducción autónoma de Nivel 3 capaces de encargarse de prácticamente toda la conducción.

En el Nivel 3 de conducción autónoma el conductor ya puede soltar el volante y los pedales para que el automóvil conduzca solo, pero es necesaria la supervisión humana por si el software no responde adecuadamente, por ejemplo, cuando hay alguna zona de obras que no está bien señalizada.

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El Nivel 4 es una alta automatización en la que desaparece la figura del conductor y el vehículo ya puede circular de forma autónoma y sin intervención humana en la mayoría de las situaciones.

El conductor cede el control y la responsabilidad, y podría ser sólo necesario para situaciones concretas del tráfico o fallos del sistema. EFE