Ucrania dice haber atacado otros 13 barcos mercantes vinculados a Rusia en 48 horas

Kiev, 22 jul (EFE).- Las fuerzas de drones ucranianas golpearon durante las últimas 48 horas en el mar Negro y el mar de Azov otros 13 barcos mercantes que transportan mercancías desde puertos de Rusia y la Ucrania ocupada, anunció el comandante de ese componente del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, a quien se conoce por su sobrenombre de ‘Magiar’.

Ucrania lleva semanas atacando a diario numerosos petroleros y cargueros que Rusia utiliza para exportar recursos energéticos, grano y otros productos.

El objetivo de estos ataques es socavar el potencial económico ruso y aislar a la península ocupada de Crimea.

Esta táctica ucraniana ha paralizado el tráfico de barcos en el mar de Azov y ha afectado a las exportaciones de grano rusas.

Rusia ha respondido con una campaña de ataques a puertos ucranianos y a barcos que cargan y descargan en estas infraestructuras, que han visto desplomarse su actividad. EFE