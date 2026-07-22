Así han vivido los jugadores de 'La Roja' la 'resaca' tras la celebración del Mundial

Los últimos días han sido frenéticos para los jugadores de la Selección Española. Horas después de imponerse a Argentina en la final del Mundial y conquistar la segunda Copa del Mundo de nuestra historia, el equipo capitaneado por Rodri Hernández ponía rumbo a nuestro país para celebrar por todo lo alto esta nueva estrella que ya luce en la camiseta de 'La Roja'.

Sin apenas tiempo para descansar tras aterrizar en Madrid, la plantilla al completo se dirigía en primer lugar al Palacio de La Zarzuela para ser recibidos por los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, antes de visitar el Palacio de La Moncloa para recibir la enhorabuena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y a partir de ahí arrancaba la gran fiesta con la que han celebrado el título con la afición.

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Eufóricos, bailando y cantando, Cucurella, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Mikel Merino, Unai Simón o Mikel Oyarzábal recorrían en un autobús descapotable algunas de las principales avenidas de la capital -repletas de cientos de miles de personas que se lanzaron a las calles para ver de cerca a la Selección- hasta la Plaza de Cibeles, donde la celebración llegaba a su momento álgico con las actuaciones entre otros de Aitana, Ana Mena y Lola Índigo, Arde Bogotá o Viva Suecia.

A pesar del cansancio, del jet lag y de las horas sin dormir, nadie quería irse a casa y la fiesta continuaba en dos exclusivas discotecas de Madrid, a donde se desplezaban los futbolistas para seguir celebrando el Mundial hasta altas horas de la madrugada presumiendo de su unión y amistad fuera del campo.

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Y aunque la noche terminó casi cuando amanecía, este martes los jugadores han abandonado la capital para regresar a sus respectivas ciudades. De los primeros en dejar el hotel de 'La Roja', el seleccionador Luis de la Fuente, seguido de algunos futbolistas del barça como Pedri -acompañado por su novia Alejandra Dorta-, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsí, o Eric García, que han puesto rumbo a Barcelona para comenzar sus merecidas vacaciones ya como campeones del Mundo, a donde llegaban con una gran sonrisa y sin rastro de agotamiento a pesar de las frenéticas 48 horas que han vivido.