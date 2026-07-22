Cisco presenta los modelos de IA Antares, de tamaño compacto y uso local para detectar vulnerabilidades de software

Cisco ha presentado Antares, una familia de modelos de lenguaje pequeños diseñados específicamente para detectar de fallos de seguridad ocultos en el código fuente del 'software', de forma local, sin necesidad de externalizar los datos.

Antares es una nueva familia de modelos de inteligencia artificial cuyo nombre se inspira en una estrella supergigante roja, la más brillantes de la constelación de Escorpio.

Cisco la ha puesto a disposición de la comunidad de desarrolladores y de seguridad de manera abierta con dos variantes: Antares-350M y Antares-1B. Una tercera, Antares-3B, estará disponible próximamente.

Ambos son de pequeño tamaño, lo que facilita que puedan ejecutarse de manera local dentro del entorno seguro de la organización y no en la nube, ya que esto último puede poner en riesgo el código fuente confidencial y propietario, como informa en una nota de prensa.

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Están diseñados para reforzar la seguridad de las organizaciones, y para ello, leen las descripciones de las vulnerabilidades, buscan el código relevante, cambian de dirección si una ruta no resulta útil y reducen las rutas de archivos con mayor probabilidad de contener una amenaza.

Cisco asegura que pese, pese a su tamaño, los modelos Antares superan muchos modelos de IA más grandes y costosos en tareas críticas de seguridad, funcionando a una fracción del coste.