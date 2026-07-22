El incendio de La Mierla entra en "fase de estabilización" y comienzan los realojos de algunas poblaciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el incendio de La Mierla (Guadalajara) ha entrado "en fase de estabilización" aunque "no estabilizado del todo". "Creemos que entre hoy y mañana sí lo podremos dar por estabilizado y ya será simple y llanamente mucha vigilancia e ir acortándolo e ir restableciendo la normalidad".

García-Page, que ha presidido la reunión del CECOPI este miércoles en Tamajón, ha señalado así que se entra en una "fase clara de razonable optimismo" y ha desvelado que se ha autorizado la vuelta de los vecinos en algunas de las poblaciones que habían sido evacuadas por la cercanía de las llamas.

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En concreto, ha explicado que esos núcleos de población son Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque y ha añadido que "probablemente" se pueda plantear también en La Mierla a lo largo del día.

García-Page ha manifestado también que "en pocos días" se pueda "probablemente" seguir recuperando el realojamiento de "todo el mundo" porque "no solo basta con que esté frío el entorno, es decir, que no haya riesgo de incendio", sino que "tienen que restablecerse los servicios básicos".

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En este sentido ha indicado que ya hay electrificación en toda la zona, que permanecía cortada precisamente por el incendio, y también servicio de telefonía en "casi el cien por cien" de las zonas afectada", por lo que ahora toca garantizar el abastecimiento de agua porque muchos de estos pequeños municipios se abastecen con pozos naturales que han quedado afectados por el incendio, por lo que será necesario abastecerlos con depósitos provisionales.

"Los realojos, para entendernos, van a ir también en función de que haya disponibilidad", ha abundado, recordando que desde este martes ya está garantizado el acceso para atender al ganado.

Con respecto a las perspectivas, el presidente autonómico ha insistido en tener "cautela" a pesar del "razonable optimismo" porque para la jornada de este próximo jueves se prevén fuertes vientos, aunque ha manifestado, parafraseando al teniente coronel de la UME, que ahora "estamos nosotros por delante del incendio".

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"Empezamos a afrontarlo de una manera más garantista, con muchas más garantías de éxito, hasta el punto de que los dos grandes objetivos esenciales --salvar las vidas humanas y las poblaciones que pudieran verse arrasadas por las llamas-- están ahora mismo más garantizadas de lo que lo han estado siempre", ha explicado.

En este sentido, considera que "la gran proeza" del dispositivo ha sido la protección de 40 núcleos de población, "en algunos casos muy, muy pequeños" y que han sido protegidos "con serio riesgo para la vida de los operativos".

Así, ha calculado que "al menos cinco o seis de esos núcleos de población" habrían sido arrasados por el fuego si no se hubieran mantenido esos niveles de protección.

EN TORNO A 32.000 HECTÁREAS AFECTADAS

Con respecto a la superficie forestal, García-Page ha actualizado los datos comentando que afecta a en torno a 32.000 hectáreas que habrá que ajustar posteriormente porque "hay zonas dentro del incendio que no se han quemado". "Es, por supuesto, de una enorme envergadura", ha apuntado.

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El presidente ha manifestado que esta es una zona "de altísimo valor y de alto riesgo" y ha defendido que en los últimos años se ha hecho "muchísimo trabajo de prevención" en los terrenos alrededor del parque natural "precisamente para combatir el fuego.

"Es decir, que se ha hecho aquello que algunos critican siempre que no se hace, se ha hecho y mucho. Y es más, ha sido eficaz porque ha ayudado, sobre todo en el flanco derecho, a contener el fuego", ha aseverado.

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AYUDA DEL GOBIERNO

En cuanto a las palabras de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que aseguraba este martes que el Gobierno sufragará el 50% de la recuperación de la zona afectada por el incendio, García-Page ha señalado que "por supuesto" que la Comunidad Autónoma solicitará "la declaración de zona catastrófica".

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"Pero entiendo que la declaración que hizo ayer la vicepresidenta va más allá de la zona catastrófica, tiene que ver con las zonas naturales y esto realmente nos importa porque una cosa son las emergencias pero luego la restauración del entorno, que muchas veces es por su propia vía natural, necesitará ayuda, habrá que actuar", ha comentado.

De esta forma, espera que esa ayuda se concrete en "un mecanismo distinto al de zonas catastróficas" porque se refiere a "la restauración de los entornos, de los pozos, de muchas infraestructuras".