AV. Luis García Abad: "Organizar un GP de F1 en Madrid suena como un unicornio"

El director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad, explicó este miércoles que organizar este evento en Madrid "suena como un unicornio", porque "rozaba lo inesperado", incluso para él, confesando que cuando lo pusieron encima de la mesa las primeras miradas fueron de "cierto desdén".

"El Gran Premio de España en Madrid suena como un unicornio. La primera vez que hablé de esto con Stefano (Domenicali), me di cuenta que rozaba lo inesperado, no digo imposible. Las primeras veces que lo pusimos encima de la mesa nos miraron con cierto desdén, 'pobrecillos' decían. Hacerlo en Madrid era un unicornio doble. Pero con hechos y no con palabras es como se demuestran las cosas", expresó en los Desayunos Deportivos de Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

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García Abad relató un cuento sobre las diferencias entre unicornios y rinocerontes, una metáfora entre lo más estético y todo el trabajo que hay detrás, y lo comparó con la organización de un evento de esta envergadura. "Poner en marcha un GP no es hacer un circuito, los mejores del mundo ya están construidos. Hay un componente de negocio que no podemos evitar, se trata de generar una experiencia para que a los clientes se lo pongamos lo más fácil posible", señaló.

"Han quedado lejos los atascos de tres horas, aparcamientos imposibles, todo eso ha quedado atrás. Hemos tenido que ir acercando el espectáculo al cliente", agregó el que fuera representante del piloto asturiano Fernando Alonso.

Entonces, tuvieron en cuenta "muchas posibilidades hasta llegar a Ifema", zona que finalmente acogerá la F1 en Madrid 45 años después, porque reúne "algo que es imposible que reúnan los otros 23 Grandes Premios", que es "una estructura que ya se había desarrollado a lo largo del tiempo y con profesionales para un evento como este". 2Yo tampoco estaba seguro de que iba a ocurrir, pero estaba cerca del metro, dentro de la ciudad y ya tenía baños", defendió.

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"Fuimos dando pasos para tratar de conseguir un acuerdo para organizar un GP de F1, no estábamos solos. Teníamos que buscar la fórmula para la que la F1 se sintiera atraída, es una empresa privada que tiene sus intereses y sus resultados y no quiere Grandes Premios complejos. Tenía que ser un proyecto rentable", apuntó.