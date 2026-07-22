Pakistán afirma haber abatido a diez presuntos insurgentes en la provincia de Baluchistán

Islamabad, 22 jul (EFE).- Pakistán afirmó este miércoles haber abatido a diez presuntos insurgentes y detenido a dos presuntas atacantes suicidas durante una ofensiva en Baluchistán, una provincia fronteriza con Irán y Afganistán y escenario de una creciente violencia separatista y yihadista.

Las operaciones tuvieron lugar en las últimas 48 horas en los distritos de Surab y Mastung, informó el ala de comunicación del Ejército paquistaní, ISPR.

"En las últimas 48 horas, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo múltiples operaciones basadas en información de inteligencia, saneamiento de zonas y acciones selectivas en los distritos de Surab y Mastung, en Baluchistán (suroeste), durante las cuales diez terroristas fueron abatidos", señaló el ISPR en un comunicado.

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Según el Ejército, siete presuntos insurgentes murieron en Surab y otros tres en Mastung, donde las fuerzas de seguridad detuvieron además a dos mujeres señaladas como presuntas atacantes suicidas y a un supuesto facilitador.

El ISPR afirmó que las operaciones forman parte de las acciones contra el "nexo terrorista" en Baluchistán, destinadas a "eliminar los remanentes de terroristas y sus facilitadores".

El Estado paquistaní emplea los términos Fitna al Khawarij y Fitna al Hindustan para referirse, respectivamente, al proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a organizaciones separatistas baluches, a las que Islamabad acusa de actuar con apoyo de la India.

Nueva Delhi rechaza esas acusaciones.

"La campaña antiterrorista implacable de las fuerzas de seguridad y las agencias policiales de Pakistán continuará a pleno ritmo para eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero", afirmó el ISPR.

Las operaciones se producen entre un aumento de las ofensivas militares en Baluchistán tras varios ataques mortales contra fuerzas de seguridad en la provincia.

Las fuerzas de seguridad lanzaron el pasado 5 de julio la operación Shaaban contra grupos armados en Baluchistán. Según datos oficiales, al menos 139 presuntos insurgentes han muerto desde entonces.

Baluchistán, rica en recursos minerales, es escenario de una insurgencia separatista que acusa al Estado paquistaní de explotar sus recursos sin beneficiar a la población local.

La provincia también tiene importancia para China por albergar infraestructuras clave vinculadas al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín. EFE