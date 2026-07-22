Nike reestructura su negocio online en China y terminará la mayoría de acuerdos con proveedores minoristas

Nike ha anunciado una reestructuración de su negocio de comercio online en China a través de la que limitará el número de proveedores oficiales de sus productos y acabará con la mayoría de acuerdos con sus socios minoristas con el objetivo de fortalecer las plataformas comerciales y asegurar a los clientes experiencias de compra fiables.

"Estas nuevas plataformas servirán como el destino principal de Nike dentro de estos ecosistemas, con una presentación de productos más clara, una narrativa más sólida y una experiencia de compra más conectada. Se trata de fortalecer las plataformas donde los consumidores ya inician y finalizan su proceso de compra, asegurándonos de que esas experiencias sean directas, consistentes e inconfundiblemente Nike", ha destacado la vicepresidente y directora general para China de Nike, Cathy Sparks.

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El gigante estadounidense de la ropa y el calzado deportivo operará a través de Tmall, JD.com y Douyin, así como la página web y la aplicación oficial de Nike, terminando con casi todos los acuerdos existentes con proveedores minoristas, excepto algunas excepciones de socios con licencia.

"No se trata de reducir el acceso, sino de disminuir la fragmentación y fortalecer la experiencia del consumidor. Cuando la experiencia es consistente, la marca se fortalece", ha señalado Sparks.

Además, estos cambios afectarán a los socios de venta física de Nike quienes habían comenzado a aumentar su presencia online, entre ellos, Topsports, principal distribuidor de productos de la compañía estadounidense de manera presencial, quien ha admitido que sufrirá presión a corto plazo en su negocio, aunque ha apoyado el giro dado por Nike.

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"Como principal distribuidor de Nike en China, Topsports ha colaborado con Nike durante 27 años basándose en el principio de beneficio mutuo y crecimiento compartido. Este ajuste supondrá cierta presión a corto plazo para nuestro negocio. Sin embargo, creemos firmemente que, a medio y largo plazo, esta dirección contribuirá a promover un ecosistema minorista más saludable, ordenado y sostenible en China", ha destacado el consejero delegado de la firma china, Yu Wu.

"El futuro de Nike en China es prometedor. Mantenemos un firme compromiso con la construcción de ese futuro, basado en un mercado más sólido, conectado y de mayor calidad, tanto online como en tiendas físicas, y centrado en ofrecer a los atletas de China un servicio mejor que nunca", ha concluido Sparks.

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