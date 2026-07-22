Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional Taang se suman al plan de paz de la junta militar de Birmania

Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) se han sumado al plan de paz de 100 días impulsado por la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, por lo que se han convertido en los primeros insurgentes en adherirse a la iniciativa, que prevé conversaciones con los grupos rebeldes en un plazo máximo de unos tres meses.

El grupo, que lanzó en octubre de 2023 junto a otras dos milicias rebeldes la llamada 'Operación 1027' contra el Ejército de Birmania, ha tomado la decisión tras mantener el domingo conversaciones con miembros del Comité Nacional de Negociación para la Paz y la Solidaridad, unos contactos que han tenido lugar en Naipyidó, la capital del país.

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La medida llega poco después de que las autoridades chinas hayan aumentado la presión sobre grupos insurgentes de los estados de Shan y Kachin, cercanos a la frontera con el gigante asiático, para que se sumen a la propuesta tras el ultimátum de la junta, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.

Durante las conversaciones, en las que se han abordado las distintas treguas pactadas en el pasado, las partes han apostado por resolver disputas por la vía política, si bien el TNLA ha pedido el establecimiento de un estado autogobernado de Taang. Además, el grupo ha prometido que se implicará en el proceso de paz junto a sus aliados si el régimen reconoce su papel a la hora de impulsar el desarrollo de esta minoría étnica.

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Sin embargo, la junta ha alegado que la Zona Autoadministrada de Palaung ya existe y ha matizado que la decisión final sobre el estado de Taang recae en el Parlamento del país. Con la 'Operación 1027', el TNLA y otros grupos rebeldes, como el Ejército de la Alianza Democrática Nacional (MNDAA) y el Ejército de Arakán, lograron hacerse con decenas de localidades en el norte del estado de Shan y en la región de Mandalay.

El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

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La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).