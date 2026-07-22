La OIM pide "mayor cooperación" en la ruta del Atlántico tras el hundimiento más mortífero de 2026

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha expresado su pesar por el reciente hundimiento de una embarcación con cerca de 180 migrantes frente a las costas de Mauritania, un suceso que deja más de 140 muertos o desaparecidos y que sería la tragedia más mortífera en la ruta del Atlántico en lo que va de 2026, motivo por el que ha pedido "mayor cooperación" internacional.

La embarcación partió de las costas de Gambia y estuvo 25 días en el mar antes de que sus ocupantes fueran localizados por las autoridades mauritanas tras una alerta por hundimiento. El suceso se saldó con 38 rescatados, incluidos dos niños, y con la recuperación de un único cuerpo, por lo que hay un total de 143 desaparecidos.

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"Cada vida perdida es esta ruta es demasiado", ha dicho la directora regional de la OIM para África occidental y central, Sylvia Ekra. "Mis pensamientos están con las familias que lloran a sus seres queridos y con los supervivientes que han sufrido una terrible experiencia", ha afirmado, según un comunicado publicado por el organismo.

Esta cifra de muertos o desaparecidos se suma a los 168 fallecidos en 2026 en esta ruta, que conecta África con las Islas Canarias, a donde han llegado en lo que va de año 4.440 personas, según datos de la OIM, en comparación con los 11.575 documentados entre enero y julio del año pasado.

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"Lo que demuestra este incidente es que una disminución en las llegadas no significa que la ruta sea más segura", ha sostenido Ekra, quien ha lamentado que "la gente sigue arriesgándolo todo porque persisten las presiones que impulsan estos viajes".

"Salvar vidas requiere un esfuerzo colectivo que va más allá de la búsqueda y el rescate. Necesitamos una mayor cooperación a lo largo de toda la ruta, desde los países de origen hasta los de tránsito y destino, con una mayor inversión en protección, oportunidades más cercanas a casa y un mayor acceso a rutas seguras y regulares", ha zanjado.

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Durante la jornada del martes, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh, lamentó el suceso y afirmó que entre las víctimas había refugiados y migrantes, antes de resaltar que estos incidentes en una travesía "extremadamente peligrosa" ponen de nuevo de manifiesto "el elevado coste humano de estas rutas".

"Estos incidentes ponen de relieve los riesgos persistentes a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a Europa, muchas de las cuales emprenden la travesía desde puntos situados a más de 2.000 kilómetros de su destino", remarcó, antes de aseverar que es necesario "redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías".

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Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La OIM recoge en su página web que alrededor de 6.750 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 --incluidos los cerca de 150 de los últimos días-- en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.100 muertos y desaparecidos.

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