La ministra de Transición Ecológica dimitirá tras la reintroducción de pesticidas en una ley de agricultura

La enmienda parlamentaria que reintrodujo dos pesticidas en la normativa francesa para el campo por medio de la llamada ley agrícola de emergencia se cobrará la presencia en el Ejecutivo galo de la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, contraria a la medida, que dimitirá ante la aprobación del texto y la falta de objeciones del primer ministro, Sébastien Lecornu.

"En mi mente, no tengo más opción que presentar mi dimisión. O eres ministra o no lo eres. Hoy, en mi mente, mañana ya me habré ido", ha afirmado la ministra el martes por la noche durante una reunión con un reducido círculo de personas a la que ha tenido acceso la cadena franceinfo y de la que también se han hecho eco medios franceses como la televisión BFMTV y los diarios 'Le Monde' y 'Le Parisien'.

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En cuanto la posibilidad de que el presidente francés, Emmanuel Macron, acepte o no su dimisión, Barbut ha declarado: "Si mi dimisión es aceptada, me voy. Si es rechazada, dependerá de lo que se diga y de cómo se diga mañana (miércoles)".

En el cargo desde octubre de 2025, la ministra expresó su desacuerdo con el proyecto de ley agrícola de emergencia, que fue aprobado definitivamente por el Parlamento el martes 21 de julio, tras la votación del Senado.

El texto faculta a la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES, por sus siglas en francés) para reintroducir de manera excepcional y en un número reducido de sectores con dificultades los plaguicidas acetamiprid y flupiradifurona, prohibidos en Francia pero autorizados en la Unión Europea.

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Inicialmente, esta medida no estaba incluida en el proyecto de ley del Gobierno, sino que se añadió mediante una enmienda en el Parlamento y se mantuvo durante la reunión del comité conjunto del jueves pasado. El lunes, el primer ministro anunció que no tenía intención de presentar una enmienda para eliminar esta exención.

"Ella estaba tan sorprendida como los demás miembros del Parlamento sobre este tema", ha declarado a franceinfo una fuente cercana a Monique Barbut, que se reunió con Lecornu este mismo martes, al mediodía.

"Más aún que el artículo sobre el acetamipride, es la negativa del Gobierno a debatirlo" lo que empuja a la ministra a dimitir, ha transmitido su entorno a la emisora France Inter --del mismo grupo mediático que franceinfo--, agregando además que "Lecornu se había comprometido públicamente a no incluir el acetamipride en el texto".

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Bajo esta coyuntura, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, ha invitado a Barbut a "ser fiel a quien es y a lo que siempre ha defendido, siendo coherente consigo misma", según ha declarado durante una rueda de prensa celebrada el martes por la noche en la cámara.

Ahora queda por ver si Macron logra convencer a la todavía ministra para que permanezca en el cargo. Ante esta pregunta, un miembro del entorno de Barbut ha señalado, según ha recogido BFMTV, haber visto "al presidente de la República obrar milagros en ocasiones".

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El jefe del Elíseo, por su parte, ha manifestado desde la propia sede de la Asamblea Nacional que, "cuando uno se dedica a la política, debe ser fiel a sus convicciones". "Creo que eso es lo que los franceses esperan de nosotros. Así que la dejo tomar su propia decisión. En cualquier caso, lo importante es actuar de acuerdo con las convicciones más profundas", ha declarado Macron a la prensa.

De este modo, Barbut podría abandonar el Ejecutivo galo apenas nueve meses después de asumir la cartera, que también incluye Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre Clima y Naturaleza.

Su nombramiento en octubre de 2025 era el de una experta en su campo, con años de experiencia como presidenta en Francia de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y presidenta y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), entre otros destacados cargos.

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