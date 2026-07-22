La cooperación es clave para debilitar las redes de tráfico de migrantes, afirma la OIM

Douglas Marín

San José, 22 jul (EFE).- La cooperación entre países, organizaciones y la empresa privada para garantizar una migración segura y digna en las Américas es clave para debilitar las redes de crimen organizado que explotan y violan los derechos humanos de los migrantes, afirmó la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope.

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"Trabajar con los gobiernos para crear vías regulares y seguras para que la gente se mueva a través de los canales adecuados, con transparencia, de forma que le den a las poblaciones la confianza en el manejo de la situación migratoria, esa es la meta", declaró Pope en una entrevista con EFE durante una visita a Costa Rica.

"Es asegurarnos de debilitar el modelo que han venido usando las redes criminales para explotar a unas de las personas más vulnerables en el mundo", agregó.

Según la directora de la OIM, quien durante su visita a Costa Rica se reunió con autoridades del Gobierno, es clave que los migrantes cuenten "con opciones dignas, organizadas, seguras y humanas".

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM contabiliza al menos 11.492 migrantes muertos o desaparecidos desde el año 2014 en las rutas migratorias de las Américas, como la frontera entre Estados Unidos y México, las aguas del Caribe, el Darién (la selva fronteriza entre Panamá y Colombia) y otras en Suramérica.

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Pope comentó que este número probablemente sea más elevado, ya que muchas de las desapariciones no son reportadas o registradas oficialmente.

"Sabemos que cuando la gente se mueve irregularmente y se ve forzada a confiar en traficantes son extremadamente vulnerables. Vemos a gente que ha sido explotada, que ha sido agredida sexualmente, que ha sido robada, asesinada o desaparecida. (Esa) no es la forma en que la migración debería funcionar", apuntó.

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La directora de la OIM enfatizó la necesidad de que los gobiernos de la región trabajen de forma conjunta para garantizar una migración segura y que además la empresa privada coopere para brindar oportunidades laborales a estas personas.

En ese contexto, puso como ejemplo un plan piloto que se desarrolla entre Costa Rica y El Salvador, con el apoyo de la OIM, mediante el cual conductores de autobús salvadoreños están siendo contratados por empresas costarricenses como La Tapachula para enfrentar la escasez de personal en esos puestos.

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"Esta clase de experiencias reales son el centro de lo que una buena migración significa. Sabemos que cuando la migración no es bien manejada es cuando vemos la frustración de las comunidades y emerge la xenofobia. Mientras más se involucren los gobiernos y el sector privado en cooperar con otros socios, ahí es cuando podemos ver los resultados que funcionan para todos", dijo.

Pope, quien conoció de primera mano la iniciativa y conversó con algunos conductores de autobús, comentó que este tipo de proyectos se pueden replicar en muchos países de la región latinoamericana que experimentan escasez de personal en algunas áreas debido a múltiples factores, como el envejecimiento de la población y la falta de trabajadores calificados.

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"Esta es una de las grandes oportunidades que vemos en las Américas, que los gobiernos puedan trabajar de forma conjunta para garantizar que la gente se mueva de forma segura, digna, que les paguen de forma justa y que aprovechen las oportunidades de trabajo que existen", afirmó.

La directora de la OIM explicó que la región de las Américas es una de las más dinámicas del mundo en materia migratoria por diversos fenómenos económicos y sociales, y comentó que los recientes terremotos de Venezuela también podrían convertirse en un factor que fomente la migración.

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Recordó que la mayoría de los migrantes alrededor del mundo no desean salir de su país y que, en el caso del terremoto de Venezuela, es importante que las comunidades se unan para brindar apoyo y refugio a la gente desplazada para que sea menos probable que migren en busca de oportunidades. EFE

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