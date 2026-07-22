Incautan en México 3.374 tragamonedas vinculadas a extorsiones y reclutamiento criminal

Ciudad de México, 22 jul (EFE).– Autoridades federales y del Estado de México aseguraron en un operativo conjunto 3.374 máquinas tragamonedas utilizadas por presuntos grupos delictivos para extorsionar a comerciantes y reclutar a jóvenes mediante el incentivo del juego ilegal.

Las investigaciones de la fiscalía estatal establecieron que los dispositivos eran instalados bajo intimidación en comercios locales como abarrotes, papelerías y farmacias para financiar actividades de narcomenudeo y préstamos irregulares.

Los operativos conjuntos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se llevaron a cabo entre los pasados 11 y 20 de julio, mediante inspecciones y cateos simultáneos en 84 municipios.

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De acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el dinero de las extorsiones y la captación ilícita se extrajo de los cajones de cobro de los dispositivos asegurados y acumuló un peso superior a las nueve toneladas en monedas de distintas denominaciones, equivalentes a más de nueve millones de pesos (unos 517.000 dólares).

El valor comercial de los dispositivos tipo pinball, de cascada, botón y clásicos se estimó en más de 50,6 millones de pesos (unos 2.907.000 dólares), por lo que la afectación financiera total a los grupos presuntamente criminales superó los 59,8 millones de pesos (unos 3.436.000 dólares).

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Durante las diligencias ministeriales, las fuerzas de seguridad localizaron un inmueble en el municipio de Tultitlán que era utilizado como taller clandestino para el ensamblaje y mantenimiento de estos aparatos de explotación ilegal.

Las autoridades señalaron que la operación de estos aparatos no solo generaba ingresos ilícitos a través de la extorsión a los dueños de los establecimientos, sino que servía como mecanismo de enganche de menores de edad para vincularlos a dinámicas delictivas.

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El dinero incautado será retirado legalmente a los grupos delincuenciales mediante un proceso de extinción de dominio, una vía jurídica que permite al Estado retirar la propiedad de bienes o recursos de origen ilícito para destinarlos al gasto público. EFE