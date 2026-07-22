Fráncfort sube un 0,58 % pese a la incertidumbre por Irán y el alza del petróleo

Fráncfort (Alemania), 22 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,58 %, pese a la incertidumbre por la guerra en Irán y la subida del precio del petróleo, impulsada por las ganancias de Airbus y GEA.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,58 % al cierre, hasta 25.155,41 puntos.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparó en algunos momentos hasta 95,6 dólares, máximo desde mediados de junio, ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, por lo que se mantiene el temor a que aumente la inflación.

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Los inversores prestarán atención a los resultados de grandes tecnológicas como Tesla y Alphabet.

El fabricante de aviones Airbus se disparó un 7,1 %, hasta 208,30 euros, después de pronosticar un fuerte incremento del beneficio gracias a la fuerte demanda de aviones de pasajeros hasta 2029 y de que Jefferies dijera que la empresa recomprará acciones propias antes de lo que se esperaba.

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El proveedor de maquinas para los sectores de alimentación, bebidas y farmacéutico GEA subió un 5,6 %, hasta 62,60 euros, después de publicar buenos resultados y pronósticos.

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 3,3 %, hasta 69,80 euros, y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom lo hizo un 2,1 %, hasta 27,23 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 3,7 %, hasta 152,32 euros, y el fabricante de software para empresas SAP cedió un 3,2 %, hasta 132,04 euros. EFE