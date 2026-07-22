Entre recortes de presupuesto, Hay Festival logra nueva edición en México con María Dueñas

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- El Hay Festival presentó este miércoles la programación de su décima primera edición celebrada tradicionalmente en el estado mexicano de Querétaro (centro), que destacó por la participación especial de la escritora española María Dueñas y la mexicana Lydia Cacho, pero también por un recorte presupuestal de 60 %, que obligó a reducir en un día la duración prevista del encuentro.

"Vivimos en épocas muy difíciles. La noticia fue difícil porque para nosotros es fundamental seguir haciendo lo que hacemos con calidad. Lo hemos tomado como una noticia temporal y coyuntural", dijo a EFE la directora internacional del Hay, Cristina Fuentes la Roche.

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Fuentes confirmó que el festival contará con un día menos, por lo que se celebrará del 4 al 6 de septiembre, y que, según le han comunicado las autoridades del municipio de Querétaro y del estado, esta es una "situación atípica".

"Este año lo hemos logrado por ese compromiso con Querétaro y con la ciudad, pero habría que fortalecer la parte financiera, es lo que entendemos que se va a mirar y tendremos la certeza pronto", señaló la directiva, quien, por lo pronto, aseguró la permanencia del festival en la misma sede.

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Por su parte, la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado, explicó que la reducción presupuestal fue consecuencia del "impacto" de "todos los recortes" aplicados por el Gobierno federal a los estados y municipios.

"El municipio de Querétaro aportaba 11 millones de pesos (unos 632.000 dólares), esta vez, entre liquidez y en especie estamos aportando alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 247.000 dólares)", precisó Salgado a EFE.

"Es un efecto carambola (...) desgraciadamente para la federación la cultura no es prioridad", lamentó.

Fuentes y Salgado coincidieron en que dicho recorte no impactó gravemente la programación, por lo que esperan contar con una mayor participación que la edición pasada, que llegó a los más de 29.000 asistentes.

El Hay Festival informó que contará con la participación de 35 invitados internacionales, 72 mexicanos, de los cuales 28 son originarios de Querétaro, quienes abrirán el debate sobre temas relacionados con: democracia, memoria, identidad, inteligencia artificial (IA), ciencia, justicia y medioambiente.

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Entre los invitados especiales a nivel internacional destaca María Dueñas, la autora de ‘El tiempo entre costuras’, así como la escritora india Kiran Desai, considerada la ganadora más joven del Booker Internacional.

También los españoles Pol Guasch, Manuel Marsol, Marta Jiménez Serrano, el peruano Jeremías Gamboa, la cubana Elaine Vilar Madruga, la estadounidense Catherine Lacey, el poeta ugandés Nick Makoha, la británica Eley William junto a su connacional el periodista Shaun Walker, entre otros.

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En cuanto al talento mexicano, resalta la visita de Lydia Cacho con la presentación de su primera ficción 'Un halcón bajo mi ventana', así como la asistencia de Emiliano Monge, Alma Guillermoprieto, Liliana Blum, Iveth Luna Flores, Gilraen Eärfalas y más.

Un capítulo importante en esta edición será el tema de la IA que se abordará mediante ponencias desde el enfoque filosófico de Carissa Véliz y Pedro Salazar Ugarte.

La versión musical del festival estará ambientada con la presencia de artistas nacionales como la feminista Vivir Quintana y el integrante de Café Tacvba, Emmanuel del Real.

Esta edición también desplegará por primera vez su presencia en la ciudad de Morelia (oeste), ubicada en el estado de Michoacán. EFE

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