Unas ochenta marcas de seis países ofrecerán sus productos en Asu Coffee Fest de Paraguay

Asunción, 22 jul (EFE).- Al menos ochenta marcas de café de Colombia, Bolivia, Argentina, Italia, Brasil y Paraguay expondrán sus productos en el noveno Asu Coffee Fest de Paraguay, un evento que el titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) del país suramericano, Jacinto Santa María, calificó este miércoles de "interés" para el desarrollo de la economía regional.

El evento, que se celebrará este sábado y domingo, reunirá a productores, emprendedores, y amantes del café, un producto que se abre espacio entre los consumidores paraguayos, dijo Santa María -quien tiene rango de ministro- durante una conferencia de prensa en la sede de la Senatur en Asunción, la capital paraguaya.

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"El festival ha evolucionado de una plataforma de promoción para el sector del café a una verdadera vidriera para el talento, la innovación y el emprendedurismo paraguayo", añadió el secretario.

Una de las creadoras del evento, Laura Dolián, explicó a EFE que se esperan unos 10.000 visitantes nacionales y foráneos, tras apuntar que el festival se ha convertido en un referente para los extranjeros residentes en Paraguay.

"Es un punto de encuentro entre los que saben y los que quieren aprender, que reúne a los profesionales del rubro gastronómico, del rubro cafetero, con las personas que tienen ganas de aprender", indicó Dolián.

El titular de la Senatur asumió el cargo a finales de abril pasado con la meta de que la nación alcance los diez millones de visitantes para el año 2037.

En una entrevista con EFE, a mediados de mayo, el funcionario señaló que buscará multiplicar el turismo con la promoción de inversiones en megaparques temáticos y la celebración de grandes eventos internacionales, un plan con el que persigue crear empleos y desarrollar la economía. EFE

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