El PSOE pide esperar con Zapatero por que otros juzgados vieron lícito cobrar comisiones, como hizo el hermano de Ayuso

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido hoy esperar a que la justicia se pronuncie sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque en otros casos, como en el hermano de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los juzgados declararon que era lícito cobrar comisiones.

La dirigente socialista ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que el PSOE cree "en la palabra del presidente Zapatero" y se ha remitido al comunicado que realizó éste tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional.

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"El comunicado en el que nos pidió confianza, en el que siempre ha defendido que su actividad privada ha sido lícita y por lo tanto en eso nos quedamos", ha señalado la portavoz del PSOE.

Pero además, ha recordado que "en este país hemos visto otros juicios en los que por cobrar comisiones han dicho que es lícito" y ha añadido que se estaba refiriendo al "hermano de la señora Ayuso o del primo del señor (José Luis Martínez) Almeida".

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Por lo tanto, ha insistido en esperar "a ver qué es lo que pasa" con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que ahora, ha recalcado "es tiempo de la justicia".

Mínguez ha realizado esta defensa del expresidente tras la declaración en la Audiencia Nacional del socio y "amigo" de Zapatero, Julio Martínez, y de los directivos de Plus Ultra. Todos ellos han señalado al expresidente como la persona que medió para que se produjera el rescate y que manejaba los hilos de la empresa Análisis Relevante, de la que cobró una cantidad equivalente al 1 por ciento de los 53 millones que pagó el Ejecutivo español para rescatar esta compañía aérea en 2021.

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DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL RESCATE DE PLUS ULTRA

Montse Mínguez ha reclamado respetar el derecho a la presunción de inocencia de Zapatero alegando que "la verdad" saldrá a la luz y ha insistido en la legalidad del rescate a Plus Ultra.

A este respecto, la dirigente socialista ha insistido en que los rescates a empresas durante la pandemia, fueron préstamos con unas "garantías", que pasaron la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y fueron auditados y avalados por la Comisión Europea. "Poner en cuestión todo esto es poner en cuestión el trabajo de mucha gente que trabaja para la Administración Pública", ha exclamado.

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No se trató, según ha señalado, de dinero a "fondo perdido" como los 53.000 millones del rescate que realizó el gobierno de Mariano Rajoy de bancos y cajas durante la crisis.

No obstante, ha admitido que la aerolínea ha pagado los intereses pero ha pedido un aplazamiento sobre el capital, aunque insiste en que hay "garantías de devolución de los préstamos como garantías para de poder acceder a los fraccionamientos o a los posibles" aplazamientos.

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ATRIBUYE A ZAPATERO LA LEY SOBRE REGALOS DE RAJOY

La portavoz del PSOE también ha sido preguntada por las joyas que se encontraron en la caja fuerte de Zapatero y que en una valoración inicial fueron tasadas en un mínimo de 1,3 millones de euros. A este respecto ha señalado que él ya ha dicho que fueron un regalo institucional.

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Sin embargo, el expresidente no se ha pronunciado al respecto y ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se ha referido a ello. En cualquier caso Mínguez ha afirmado que "es precisamente el presidente Zapatero el que después hace una ley sobre la transparencia y sobre cómo gestionar todo el tema de los regalos institucionales". "El presidente Zapatero", ha recalcado y ha pedido situarse en el año 2007 y en cómo se hacían las cosas entonces.

Lo cierto es que el expresidente aprobó un Código de Buen Gobierno para que los regalos institucionales se depositaran en Patrimonio Nacional y lo hizo en 2005, dos años antes del 2007 que es la fecha que se atribuye a la recepción de esos regalos.

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Mínguez ha insistido en que la Ley posterior "donde se regulaba todo ese tipo de cosas" la hizo el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero "a la cabeza". Pero no fue hasta 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy, cuando este Código Ético se incluyó en una Ley, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que regula actualmente el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.